Eutanasia, Binetti si batte per un ‘obbligo a vivere’. Ma le tabelle sui suicidi sono agghiaccianti (Di martedì 1 febbraio 2022) Paola Binetti, senatrice, oltranzista cattolica, continua a battersi – promuovendo convegni e rilasciando interviste – contro l’Eutanasia e contro ogni legge che in qualche modo favorisca la morte dei malati terminali, anche di quelli che chiedono disperatamente di morire. E critica duramente la sentenza 242 del 2019 sul “caso Cappato”, che avrebbe “in un certo senso, depenalizzato l’aiuto al suicidio”. Le norme in materia – sottolinea la Binetti, che rivendica il ruolo di essere stata, 12 anni fa, presentatrice e relatrice della legge sulle cure palliative – “devono indicare una traiettoria positiva, che amplifichi la possibilità che i pazienti abbiano una vita migliore, ascoltandoli e dialogando con loro e la loro famiglia” . “Non si tratta – precisa la senatrice – di porre fine alla loro vita ma di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Paola, senatrice, oltranzista cattolica, continua arsi – promuovendo convegni e rilasciando interviste – contro l’e contro ogni legge che in qualche modo favorisca la morte dei malati terminali, anche di quelli che chiedono disperatamente di morire. E critica duramente la sentenza 242 del 2019 sul “caso Cappato”, che avrebbe “in un certo senso, depenalizzato l’aiuto alo”. Le norme in materia – sottolinea la, che rivendica il ruolo di essere stata, 12 anni fa, presentatrice e relatrice della legge sulle cure palliative – “devono indicare una traiettoria positiva, che amplifichi la possibilità che i pazienti abbiano una vita migliore, ascoltandoli e dialogando con loro e la loro famiglia” . “Non si tratta – precisa la senatrice – di porre fine alla loro vita ma di ...

