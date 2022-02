Dion 2 | la recensione | piccoli supereroi crescono

Leggi su movieplayer

(Di martedì 1 febbraio 2022) La nostradi2, la seconda stagione del cinecomic con protagonisti il piccolo grande supereroe e la madre Nicole che lo deve crescere da sola, dal 1° febbraio su Netflix. Cresce il piccoloe cresciamo noi con lui in questadi2, la seconda stagione del cinecomic sul piccolo supereroe dal 1° febbraio su Netflix. Una serie che si era dimostrata adatta a tutte le età e che torna con due anni trascorsi nella vicenda narrata così come nella realtà, con il protagonista cresciuto e pronto ad affrontare nuove sfide, nella vita di tutti i giorni così come nella super realtà in cui si è ritrovato catapultato.grandiDopo il ciclo inaugurale basato sull'origin story, come ogni supereroe che si rispetti, questa seconda stagione ...