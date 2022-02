Commisso sulla cessione di Vlahovic | «Operazione buonissima!»

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il Presidente della Fiorentina Roccoha parlato della discussadi Dusanalla Juventus Roccorompe il silenzio e interviene ai canali ufficiali del club parlando delladi. Ecco le sue parole:– «Più che buona,Prima di tutto la Fiorentina ha dopo il Covid 75 milioni di ricavi. Considerato che il cartellino è costato così, abbiamo ottenuto il 100% dei nostri ricavi. E’ come se la Juventus vendesse un giocatore a 400 milioni… E’ il più grande trasferimento fatto in Italia nel mese di gennaio. Oltre a questo, la suaci ha dato l’opportunità di guardare al futuro e non più al passato. I nostri ricavi, purtroppo, sono imparagonabili a quelli di ...

4 Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha parlato all'indomani della chiusura del mercato, attraverso il sito ufficiale viola: '... volevano il 10%futura rivendita e l'esclusiva. I ......di euro ma la trattativa è stata frenata dalla distanza rimasta a proposito della percentuale...costretti a versare al giocatore una buonuscita abbastanza salata per le tasche del patronRocco Commisso non ha usato giri di parole per commentare l'operazione Vlahovic: "È stata una questione complicatissima per me e per ...Mi lasciano molto deluso e pensieroso sulle scelte che ho fatto e che dovrà fare nel futuro ... come è successo con Donnarumma e come succederà con Dybala alla Juventus», ha proseguito Commisso. Per ...