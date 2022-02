Canzoni Sanremo 2022: il testo di «Brividi» di Mahmood e Blanco (Di martedì 1 febbraio 2022) Mahmood e Blanco Alessandro Mahmoud e Riccardo Fabbriconi, in arte Mahmood e Blanco, partecipano insieme al Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi. Se per il ventinovenne di origini egiziane si tratta di un grande ritorno dopo il trionfo del 2019 con Soldi, per il diciottenne che ha spopolato quest’estate sulle note di Mi fai Impazzire si tratta di un debutto in piena regola. Brividi parla d’amore, ma un amore tormentato, di quelli in cui si vorrebbe dare tutto ma poi si finisce per sentirsi sempre sbagliati. Brividi di A. Mahmoud – R. Fabbriconi – M. Zocca – A. Mahmoud – R. Fabbriconi Ed. Music Union/Eclectic Music Group/ Universal Music Publishing Ricordi/Milotic/Morning Bell – Milano Ho sognato di volare con te Su una ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 febbraio 2022)Alessandro Mahmoud e Riccardo Fabbriconi, in arte, partecipano insieme al Festival dicon il brano. Se per il ventinovenne di origini egiziane si tratta di un grande ritorno dopo il trionfo del 2019 con Soldi, per il diciottenne che ha spopolato quest’estate sulle note di Mi fai Impazzire si tratta di un debutto in piena regola.parla d’amore, ma un amore tormentato, di quelli in cui si vorrebbe dare tutto ma poi si finisce per sentirsi sempre sbagliati.di A. Mahmoud – R. Fabbriconi – M. Zocca – A. Mahmoud – R. Fabbriconi Ed. Music Union/Eclectic Music Group/ Universal Music Publishing Ricordi/Milotic/Morning Bell – Milano Ho sognato di volare con te Su una ...

