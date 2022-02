Cambio di residenza sul portale Anpr, a Latina via alla sperimentazione (Di martedì 1 febbraio 2022) Latina – A partire dal 1 febbraio 2022 il Comune di Latina, assieme ad altri 30 Comuni individuati d’intesa con l’Anci, avvierà, in via sperimentale, un nuovo servizio telematico sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr). Il nuovo servizio consentirà ai cittadini di effettuare direttamente sul portale Anpr il Cambio di residenza se lo spostamento avviene fra due dei 31 Comuni che hanno aderito alla fase sperimentale, dall’estero (per i cittadini iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – Aire) verso uno dei 31 Comuni o all’interno dello stesso Comune (sempre ovviamente fra i 31 coinvolti nella sperimentazione). Per usufruire del servizio bisognerà accedere al ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022)– A partire dal 1 febbraio 2022 il Comune di, assieme ad altri 30 Comuni individuati d’intesa con l’Anci, avvierà, in via sperimentale, un nuovo servizio telematico suldell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (). Il nuovo servizio consentirà ai cittadini di effettuare direttamente sulildise lo spostamento avviene fra due dei 31 Comuni che hanno aderitofase sperimentale, dall’estero (per i cittadini iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – Aire) verso uno dei 31 Comuni o all’interno dello stesso Comune (sempre ovviamente fra i 31 coinvolti nella). Per usufruire del servizio bisognerà accedere al ...

