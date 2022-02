Calciomercato Samp, il centrocampista rimane: i motivi (Di martedì 1 febbraio 2022) Il centrocampista della Samp è rimasto nonostante le proposte di mercato, ecco i motivi. Durante questa sessione di mercato era stato accostato alla Samp di Giampaolo più volte il nome del polacco Karol Linetty. Il centrocampista fortemente voluto dal mister non è riuscito però a raggiungerlo in questa sessione di mercato. La società ligure era stata chiara, il trasferimento di Linetty sarebbe stato possibile solo in caso di cessione di Morten Thorsby. Morten Thorsby of Sampdoria A quanto riporta Il Secolo XIX, Thorsby non è mai stato troppo convinto della proposta dell’Augsburg. I tedeschi terzultimi in Bundesliga hanno offerto un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del club. Sirene russe per lui che però sono state allontanate subito. L’offerta ufficiale ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 febbraio 2022) Ildellaè rimasto nonostante le proposte di mercato, ecco i. Durante questa sessione di mercato era stato accostato alladi Giampaolo più volte il nome del polacco Karol Linetty. Ilfortemente voluto dal mister non è riuscito però a raggiungerlo in questa sessione di mercato. La società ligure era stata chiara, il trasferimento di Linetty sarebbe stato possibile solo in caso di cessione di Morten Thorsby. Morten Thorsby ofdoria A quanto riporta Il Secolo XIX, Thorsby non è mai stato troppo convinto della proposta dell’Augsburg. I tedeschi terzultimi in Bundesliga hanno offerto un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del club. Sirene russe per lui che però sono state allontanate subito. L’offerta ufficiale ...

