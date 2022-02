Calciomercato Inter | il nome a sorpresa per l’estate svelato in Spagna

Advertising

Inter : ?? | #INTERYOUTH Ecco il dettaglio delle operazioni definite dal Settore Giovanile nerazzurro nella sessione inver… - Gazzetta_it : Sacchi: 'Juve e Inter, mercato top. Milan, devi svegliarti' #calciomercato - Gazzetta_it : Gosens a un passo dall’Inter. Accordo con l’Atalanta ai dettagli #gosens - serieAnews_com : ?? #Inter, per l’estate il nome è #Angelino del #Lipsia - Fprime86 : RT @cmdotcom: Nell'#Inter che programma il futuro c'è spazio anche per #Skriniar: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calciomercato.com

Commenta per primo Secondo quanto racconta Tuttosport in casafiltra ottimismo sul rinnovo di Samir Handanovic . Si parla della possibilità di un contratto biennale o annuale con opzione per la stagione successiva.... clamorosa decisione a sorpresa da parte di Sulley Muntari, che dopo due anni e mezzo di inattività ha deciso di tornare in campo: l'ex centrocampista die Milan, dopo l'addio all'Italia con la ...Con la Cattedrale di Populous, Inter e Milan entrano nel futuro. Ecco le sue parole al portale ilbollettino.eu sul futuro della Scala del calcio. “Purtroppo in Italia c’è un grosso problema che ha ...Rientrato in città Kessie che si è subito diretto a Milanello svolgendo un leggero lavoro con i preparatori CARNAGO (ITALPRESS) - Prosegue il ...