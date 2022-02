Bollette, arriva il maxi taglio ma non è per tutti (Di martedì 1 febbraio 2022) L'Autorità per l'energia (Arera) per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, ha azzerato per il primo trimestre 2022 gli oneri generali di sistema per tutte le medie-grandi imprese... Leggi su europa.today (Di martedì 1 febbraio 2022) L'Autorità per l'energia (Arera) per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, ha azzerato per il primo trimestre 2022 gli oneri generali di sistema per tutte le medie-grandi imprese...

Advertising

edoardo24105807 : @ilmessaggeroit Visti i mega ingaggi che girano a me sembra uno schiaffo a chi non arriva a fine mese o non può pag… - Veronik_974 : @Mov5Stelle Lo dovevamo sapere prima che la vostra transizione ecologica sarebbe significate SALASSO DEI CITTADINI… - PazzoPerDomani : RT @ricci_sonia: Dopo il caro bollette arriva il nuovo tormentone di Matteo Salvini: La cessione dei crediti per usufruire sul superbonus.… - ricci_sonia : Dopo il caro bollette arriva il nuovo tormentone di Matteo Salvini: La cessione dei crediti per usufruire sul supe… - FedericoCadamu1 : @wbfe @giuslit Ma lei va troppo avanti. Non ci arriva nessuno... Poi se si svalutato quelle non ristrutturate ma ab… -