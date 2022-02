BoJo come Thatcher. In Ucraina la tentazione Falkland (Di martedì 1 febbraio 2022) Dalle parti di Westminster lo chiamano “momento Falkland”. Boris Johnson ha messo l’elmetto. Travolto dal party gate – lo scandalo sui brindisi a Downing Street in piena pandemia – il premier britannico ha un piano per uscirne, nel segno di Margaret Thatcher. “Tra i suoi più fedeli, sono in tanti ora a suggerirglielo: la crisi in Ucraina è un’occasione d’oro”, sussurra malizioso un consigliere del partito. Per cosa? Per seppellire la valanga di polemiche a casa con una valanga di patriottismo. Che il premier sia tentato non è un mistero. Questa settimana con il suo team della comunicazione si è messo d’accordo: si parla solo ed esclusivamente di Ucraina e del quasi-invasore Vladimir Putin. È iniziata nel peggiore dei modi, la settimana. Con l’atteso rapporto della funzionaria Sue Gray che ha definito “un fallimento di ... Leggi su formiche (Di martedì 1 febbraio 2022) Dalle parti di Westminster lo chiamano “momento”. Boris Johnson ha messo l’elmetto. Travolto dal party gate – lo scandalo sui brindisi a Downing Street in piena pandemia – il premier britannico ha un piano per uscirne, nel segno di Margaret. “Tra i suoi più fedeli, sono in tanti ora a suggerirglielo: la crisi inè un’occasione d’oro”, sussurra malizioso un consigliere del partito. Per cosa? Per seppellire la valanga di polemiche a casa con una valanga di patriottismo. Che il premier sia tentato non è un mistero. Questa settimana con il suo team della comunicazione si è messo d’accordo: si parla solo ed esclusivamente die del quasi-invasore Vladimir Putin. È iniziata nel peggiore dei modi, la settimana. Con l’atteso rapporto della funzionaria Sue Gray che ha definito “un fallimento di ...

