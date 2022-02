Baldini | “Turnover? Conta la condizione fisica Giocatori decisivi a gara in corso”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Alla vigilia del derby contro l'ACR Messina, in programma mercoledi 2 febbraio alle ore 18.00, allo stadio "Renzo Barbera", il tecnico rosanero, Silvio, ha presentato in conferenza stampa la, valevole per la 21ª giornata di Serie C

Qui Catania -sarà privo di Pinto squalificato e potrebbe sostituirlo con Ruopolo o Zanchi. Il tecnico non pensa alnonostante un febbraio da brividi con otto gare in pochi giorni, ...... Pavan e Branca; Antonucci nei panni del trequartista alle spalle dei due attaccantie ... In seguito ci sarà la sosta (tranne per chi deve giocare dei recuperi), dunque le esigenze di...Dobbiamo solo essere sereni e fiduciosi per il futuro”. Sul turnover Baldini ha poi parlato, rispondendo ad una domanda su eventuali cambi per la sfida col Messina: “Il Turnover lo faccio fare in ...Silvio Baldini ha parlato in conferenza stampa in vista della gara ... Se la loro condizione non è ancora al massimo, non posso metterli. QUESTIONE TURNOVER Il turnover lo faccio fare in campo. Voglio ...