Ansa: Dal Pino si dimette, vuole andare a vivere negli Stati Uniti con la sua famiglia (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, si dimetterà oggi. Dal Pino, che è negli Stati Uniti dalle vacanze natalizie, ha preso la decisione e la ufficializzerà in giornata con una lettera. Alla base della scelta di Dal Pino, che è alla guida della Lega da due anni, la sua volontà di trasferirsi definitivamente con la famiglia a vivere negli Usa. Questa la notizia diffusa in questi minuti dall’agenzia Ansa. La decisione, secondo gli organi di stampa, sarebbe maturata già nel periodo natalizio. Nei giorni scorsi s’è parlato di un Dal Pino scuro in volto dopo l’Assemblea di Lega, al punto da annullare la conferenza stampa. Questo a causa di una discussione piuttosto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal, sirà oggi. Dal, che èdalle vacanze natalizie, ha preso la decisione e la ufficializzerà in giornata con una lettera. Alla base della scelta di Dal, che è alla guida della Lega da due anni, la sua volontà di trasferirsi definitivamente con laUsa. Questa la notizia diffusa in questi minuti dall’agenzia. La decisione, secondo gli organi di stampa, sarebbe maturata già nel periodo natalizio. Nei giorni scorsi s’è parlato di un Dalscuro in volto dopo l’Assemblea di Lega, al punto da annullare la conferenza stampa. Questo a causa di una discussione piuttosto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ansa Dal Lega Serie A, Dal Pino si dimette oggi: il motivo di questa decisione ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Paolo Dal Pino si dimetterà oggi dalla presidenza della Lega Serie A: il motivo Paolo Dal Pino, come riportato dall'ANSA, si dimetterà oggi dalla carica di presidente della Lega Serie A. La decisione verrà ufficializzata tramite una lettera. Alla base della scelta di Dal Pino, alla ...

Lega Serie A: Dal Pino si dimette, andrà a vivere negli Stati Uniti Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, si dimetterà oggi, secondo quanto ha appreso l'Ansa. Dal Pino, che è negli Stati Uniti dalle vacanze natalizie, ha preso la sua decisione e la ufficializzerà in giornata con una lettera. Alla base della scelta di Dal Pino, che è alla guida della ...

