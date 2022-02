Ana Mena è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2022 | vita privata e carriera della cantante spagnola

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 1 febbraio 2022) Anaè nota a molti in Italia principalmente per i numerosi duetti con il collega eitaliano Rocco Hunt. Oltre a lui, negli anni ha duettato anche con Federico Rossi e Fred De Palma. Ora per lei è arrivato il momento di calcare uno dei palchi più importanti del nostro panorama musicale: quello deldi. Ana, gli esordi comee attrice Anaè originaria di Estepona, in Spagna. Nata sotto il segno dei Pesci il 25 febbraio 1997, ha conquistato il panorama italiano in pochissimo tempo. L’iniziosuaè collocabile al momentosua vittoria avvenuta nel 2006dodicesima edizione dei Veo Veo Awards. Oltre l’ambito musicale, Ana ...