Alex Belli prova a riconquistare Delia Duran che conferma la rottura: "Ognuno per la sua strada" (Di martedì 1 febbraio 2022) Alex Belli e Delia Duran alla fine si sono lasciati davvero (?). Inizialmente era stata lei a chiudere la storia, salvo poi ripensarci. Poi è stato lui a lasciarla con un post su Twitter salvo poi cambiare idea. Infine è stata di nuovo lei a prendere questa decisione togliendosi la fede Durante una festa sabato sera. In puntata l'attore ha provato a riconquistarla, ma la pantera sud americana è rimasta ferma nella sua posizione. "Amore mio, ascoltami bene: quando ci siamo lasciati ti ho detto di tenere ben presente quello che noi siamo e quello che abbiamo vissuto" – ha esordito Alex Belli – "Questo è un percorso molto difficile e che la casa è una bolla, che ti porta anche fuori strada. Tieni presente la nostra famiglia, tua madre.

