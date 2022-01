Usa, 16enne ferito a colpi d’arma da fuoco in centro commerciale Brooklyn (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un 16enne è stato ferito a a colpi di arma da fuoco in un centro commerciale di New York lunedì pomeriggio. Secondo le prime informazioni riportate dai media Usa si tratterebbe del Kings Plaza Shopping Center di Brooklyn. Il ragazzino sarebbe stato colpito alla gamba. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Unè statoa adi arma dain undi New York lunedì pomeriggio. Secondo le prime informazioni riportate dai media Usa si tratterebbe del Kings Plaza Shopping Center di. Il ragazzino sarebbe statoto alla gamba. L'articolo proviene da Italia Sera.

