Una vita: Fabiana aiuta Genoveva per un motivo preciso (Di lunedì 31 gennaio 2022) Secondo le anticipazioni di Una vita, Fabiana aiuta Genoveva per un motivo preciso. Ecco cosa succederà nella prossima puntata Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una vita, in onda lunedì 31 gennaio alle ore 14:10, su Canale 5. Ci aspetta una puntata ricca di emozioni e passione, che ci mostrerà una dark lady tanto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Secondo le anticipazioni di Unaper un. Ecco cosa succederà nella prossima puntata Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una, in onda lunedì 31 gennaio alle ore 14:10, su Canale 5. Ci aspetta una puntata ricca di emozioni e passione, che ci mostrerà una dark lady tanto L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

elenabonetti : Profonda gratitudine al Presidente #Mattarella per tutto quello che testimonia con la sua vita. L’amore per l’Itali… - poliziadistato : Ultimo giorno di servizio per Sergio. Con la voce rotta dall'emozione saluta via radio i colleghi dopo una lunga ca… - enpaonlus : Filomena, la gatta “buttata via” da un’auto, oggi ha una seconda vita felice - robertocassone : Mattarella è come quel padre che dopo una vita di duro ed onorato lavoro non si può godere la vecchiaia perché ha i figli scemi. Amen ! - caterinacorda1 : RT @Bubu_il_ritorno: Un'altro ragazzino decedutooooo cazzoooo, maledetti bastardi assassini in galera dovete finire, che vi hanno fatto i r… -