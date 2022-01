Un Partygate anche a Hong Kong: il ministro dell’Interno si dimette per una festa di compleanno (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il ministro dell’Interno di Hong Kong Caspar Tsui si è dimesso dopo la notizia della sua partecipazione a un festa di compleanno insieme a decine di funzionari e parlamentari pochi giorni dopo che le autorità avevano esortato a evitare gli assembramenti per limitare la diffusione di Covid-19. «Ho rassegnato le dimissioni e intendo lasciare l’incarico oggi», ha dichiarato Tsui in una nota. «Come uno dei principali funzionari che guidano la lotta all’epidemia, non ho dato il miglior esempio», ha aggiunto. Tsui era uno dei 14 alti funzionari del governo e dei 20 parlamentari che hanno partecipato alla festa di compleanno di Witman Hung, delegato di Hong Kong al National People’s Congress. All’evento erano presenti più ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) IldiCaspar Tsui si è dimesso dopo la notizia della sua partecipazione a undiinsieme a decine di funzionari e parlamentari pochi giorni dopo che le autorità avevano esortato a evitare gli assembramenti per limitare la diffusione di Covid-19. «Ho rassegnato le dimissioni e intendo lasciare l’incarico oggi», ha dichiarato Tsui in una nota. «Come uno dei principali funzionari che guidano la lotta all’epidemia, non ho dato il miglior esempio», ha aggiunto. Tsui era uno dei 14 alti funzionari del governo e dei 20 parlamentari che hanno partecipato alladidi Witman Hung, delegato dial National People’s Congress. All’evento erano presenti più ...

