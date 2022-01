Traffico Roma del 31-01-2022 ore 11:30 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Luceverde Roma non trovati dalla redazione sensibilmente calato d’intensità al Traffico sulla rete viaria cittadina tutto regolare sul Raccordo Anulare già appena lizzato da un incidente in carreggiata esterna all’altezza del Bivio con la Roma L’Aquila ora non ci sono più problemi L’unica notizia di un certo rilievo incidente avvenuto sulla tangenziale dove ci sono code tra la Salaria e l’uscita Pietralata Monti Tiburtini in direzione di San Giovanni sulla Cassia per Traffico intenso rallentamenti di lieve entità tra l’olgiata e la Storta la polizia locale Ci segnala un altro incidente sulla Prenestina nei pressi di via Erasmo Gattamelata incidente anche in via dello Scalo di San Lorenzo per i dettagli di questo e di altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it un servizio a cura della c ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Luceverdenon trovati dalla redazione sensibilmente calato d’intensità alsulla rete viaria cittadina tutto regolare sul Raccordo Anulare già appena lizzato da un incidente in carreggiata esterna all’altezza del Bivio con laL’Aquila ora non ci sono più problemi L’unica notizia di un certo rilievo incidente avvenuto sulla tangenziale dove ci sono code tra la Salaria e l’uscita Pietralata Monti Tiburtini in direzione di San Giovanni sulla Cassia perintenso rallentamenti di lieve entità tra l’olgiata e la Storta la polizia locale Ci segnala un altro incidente sulla Prenestina nei pressi di via Erasmo Gattamelata incidente anche in via dello Scalo di San Lorenzo per i dettagli di questo e di altre notizie potete consultare il sitoluceverde.it un servizio a cura della c ...

Advertising

_Carabinieri_ : Stroncato un traffico di droga che dalla Sardegna coinvolgeva mezza Italia. I #Carabinieri hanno eseguito 16 provve… - attilascuola : RT @Kapparar1: In una città come Roma, continua a non esserci traffico. La cosa è inquietante assai. Specie sul raccordo. - andriola69 : RT @Kapparar1: In una città come Roma, continua a non esserci traffico. La cosa è inquietante assai. Specie sul raccordo. - Kapparar1 : RT @Kapparar1: In una città come Roma, continua a non esserci traffico. La cosa è inquietante assai. Specie sul raccordo. - lorenzhaus : RT @Kapparar1: In una città come Roma, continua a non esserci traffico. La cosa è inquietante assai. Specie sul raccordo. -