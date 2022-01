Tornano le prove scritte all' esame di maturità

(Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono pronte le Ordinanze che definiscono l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione. Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi le ha inviate oggi al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione (Cspi), per il previsto parere. Le Ordinanze sono anche state illustrate ai sindacati. Terminato l'iter amministrativo, saranno poi trasmesse alle competenti commissioni parlamentari, come previsto dall'ultima legge di bilancio. Nei documenti predisposti è previsto il ritorno delle, sia nell'del primo che del secondo ciclo di istruzione, con alcune specifiche. Lesi svolgeranno in presenza. Per il solo colloquio, sia nel primo che nel secondo ciclo, è prevista la possibilità della ...

Tornano gli scritti per la maturità 2022 e per gli esami di ... Nei documenti predisposti è previsto il ritorno delle prove scritte, sia nell'esame di terza media che per la maturità, con alcune ...