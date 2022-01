TÉMOIGNAGE Mon bébé est né avec une maladie si rare qu’elle n’a pas de nom

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : TÉMOIGNAGE Mon

J'étais plutôt maigre mais je ne me plaisais pas du tout danscorps (...) Je suis passée par la PMA pour avoir un enfant. Elle m'a fait prendre énormément de poids. Tout a été un cheminement... ...mari m'a appelé pour me dire que Rose avait été prise en charge par le SAMU et qu'il fallait qu'on se rende à Necker. En tant qu'infirmière je me suis tout de suite dit que c'était pas normal et ...