Sarebbe ora di smetterla con la favola del Mattarella buono e della politica cattiva (Di lunedì 31 gennaio 2022) di Cristian Giaracuni Se Omero vivesse tra noi farebbe il quirinalista. E oggi starebbe cantando le gesta del prode e indomito Sergio Mattarella. Come Omero anche i cosiddetti giornalisti dei giorni nostri creano miti e costruiscono leggende. È quello che nei sette anni appena trascorsi hanno fatto con l’ex e futuro presidente della Repubblica, intorno al quale si è condensata un’aurea di infallibilità inscalfibile. Come e più del Papa, Mattarella non sbaglia mai ed ogni sua mossa è l’inequivocabile tocco taumaturgico che scongiura gli esiti nefasti delle bizze dei partiti. Oggi, con la rielezione, i redivivi Omero sparsi per la penisola hanno vergato un altro capitolo della Mattarelleide salutando la rielezione del novello Eracle con strepiti di giubilo e sospiri di sollievo per lo scampato pericolo e il ritorno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) di Cristian Giaracuni Se Omero vivesse tra noi farebbe il quirinalista. E oggi starebbe cantando le gesta del prode e indomito Sergio. Come Omero anche i cosiddetti giornalisti dei giorni nostri creano miti e costruiscono leggende. È quello che nei sette anni appena trascorsi hanno fatto con l’ex e futuro presidenteRepubblica, intorno al quale si è condensata un’aurea di infallibilità inscalfibile. Come e più del Papa,non sbaglia mai ed ogni sua mossa è l’inequivocabile tocco taumaturgico che scongiura gli esiti nefasti delle bizze dei partiti. Oggi, con la rielezione, i redivivi Omero sparsi per la penisola hanno vergato un altro capitoloMattarelleide salutando la rielezione del novello Eracle con strepiti di giubilo e sospiri di sollievo per lo scampato pericolo e il ritorno ...

