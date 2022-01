Sanremo 2022 | Emma Marrone intervistata da Maria De Filippi svela | “Mi manca solo un fidanzato sano di mente e poi sono a posto!”

(Di lunedì 31 gennaio 2022)la prossima settimana sarà una delle protagoniste della 72esima edizione del Festival di. La vincitrice di Amici 9,daDeper il settimanale D di Repubblica, ha raccontato della sua prossima partecipazione alla kermesse canora. La cantante asarà accompagnata da Francesca Michielin che dirigerà l’orchestra e duetterà con lei durante la quarta serata sulle note di Baby One More Time di Britney Spears. Un binomio tutto al femminile, il loro. E proprio a proposito delle “quote rosa” nel mondo della musica, la salentina si è espressa così: È ancora un mondo in costruzione. Si parla così tanto di questo tema che sembra quasi debbano nascere associazioni per difendere le donne perfino nel nostro settore. Anche ...

Il festival di Sanremo 2022 sta per iniziare e noi abbiamo scelto 25 frasi tratte dalle canzoni in gara. Quale è la vostra preferita?
Comincia la settimana di Sanremo 2022 e con lei i cantanti si raccontano, come Michele Bravi che parla delle sue sensazioni a 24 ore dall'inizio.