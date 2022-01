Saipem | chiude in Borsa confermando crollo | - 30% finale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Saipem chiude

Agenzia ANSA

L'ultima seduta del mese di gennaio siin rialzo per Piazza Affari sostenuta dalla rielezione del presidente della Repubblica, ... Una chiusura con segno più nonostante il tracollo di. Il ...conclude una seduta partita malissimo dopo l'inatteso profit warning e le ipotesi di aumento di capitale con un calo finale del titolo del 30% a 1,35 euro. Molto ingenti gli scambi: nella ...(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Saipem conclude una seduta partita malissimo dopo l'inatteso profit warning e le ipotesi di aumento di capitale con un ...L'ultima seduta del mese di gennaio si chiude in rialzo per Piazza Affari sostenuta dalla rielezione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dai dati preliminari sul Pil italiano che han ...