Raffaella Reggi | “Berrettini migliori il rovescio per salvaguardare il fisico Sinner non aveva un piano B con Tsitsipas”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Signore e signori, a Melbourne (Australia) si è fatta la storia. Lo spagnolo Rafael Nadal è entrato nella leggenda del tennis e dello sport, e grazie al successo in Finale contro il russo Daniil Medvedev ha ottenuto il 21° Slam. Un record assoluto che incorona Rafa come giocatore più vincente a livello Major della storia a precedere lo svizzero Roger Federer e il serbo Novak Djokovic fermi a 20 affermazioni. Un torneo nel quale il fuoriclasse nativo di Manacor ha dato un forte segnale di vitalità nonostante i problemi fisici e l’avanzare dell’età. Ecco che la vittoria in rimonta, in svantaggio di due set, assume tutti i crismi dell’impresa oltre l’immaginazione. Un torneo di grande rilievo anche per gli azzurri: Matteoin semifinale e primo italiano nella storia; Janniknei quarti a soli 20 anni. C’è di cui essere soddisfatti, ma il ...