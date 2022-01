Quali sono le spiagge più belle della Toscana? (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) - Livorno, 31/01/2022 - Orbetello, Castiglione della Pescaia, il golfo di Baratti: sono davvero tante le spiagge della Toscana capaci di stupire per la loro bellezza. Un continuo susseguirsi di litorali deliziosi, caratterizzati da acque pulite e che hanno il pregio di essere accessibili a tutti. In provincia di Grosseto non c'è che l'imbarazzo della scelta: basti pensare a Cala del Gesso, presso il Monte Argentario. Si tratta di un arenile formato da ciottoli di piccole dimensioni, per uno scenario a dir poco incantevole, fra i più suggestivi di tutto il promontorio. È vero che il sentiero da affrontare è impegnativo, ma è altrettanto vero che i paesaggi in cui ci si imbatte ripagano ampiamente la fatica compiuta. Le spiagge ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) - Livorno, 31/01/2022 - Orbetello, CastiglionePescaia, il golfo di Baratti:davvero tante lecapaci di stupire per la lorozza. Un continuo susseguirsi di litorali deliziosi, caratterizzati da acque pulite e che hanno il pregio di essere accessibili a tutti. In provincia di Grosseto non c'è che l'imbarazzoscelta: basti pensare a Cala del Gesso, presso il Monte Argentario. Si tratta di un arenile formato da ciottoli di piccole dimensioni, per uno scenario a dir poco incantevole, fra i più suggestivi di tutto il promontorio. È vero che il sentiero da affrontare è impegnativo, ma è altrettanto vero che i paesaggi in cui ci si imbatte ripagano ampiamente la fatica compiuta. Le...

Advertising

ilfoglio_it : ?? Bruno #Tabacci al Foglio: “Voto #Mattarella”. Ah si? “Certo, ovvio. Ma quali leader? Ma quali partiti? Quando sar… - AccademiaCrusca : In italiano sono disponibili alcuni termini per indicare l’alternativa femminile di FRATERNO, il più “quotato” dei… - reportrai3 : Report spiegherà quali sono le cure che fin qui sono state impiegate per trattare i malati di Covid, e con quali ri… - Dis_astrosa : @MediasetTgcom24 No vax??? Ma quali no vax…dite le notizie come sono, non inventati termini inventati da voi, la gente è stanca, tutta!!!!! - FChiusaroli : RT @MarvliMla: E poi, nella vita, come se non bastasse tutto il resto...persone che sanno a malapena come ti chiami ma credono di conoscere… -