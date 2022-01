Piazza Affari migliore Borsa in Europa | promosso il Mattarella Bis

(Di lunedì 31 gennaio 2022) I mercati festeggiano ilBis e la conferma dello status quo, con Mario Draghi che rimane a Palazzo Chigi., in un contesto positivo per le Borse europee, mette a segno la miglior performance, con l'indice principale Ftse Mib che guadagna a metà mattinata l'1,3% a 26.902, dopo aver toccato in apertura un massimo a 27.060,44. Sul fronte dei nostri titolo di Stato, lo spread è in discesa a 133 punti dai 139 della precedente chiusura, con il rendimento del Btp decennale che si porta all'1,3%, sui minimi degli ultimi 7 giorni. "Ci aspettiamo che i mercati finanziari inaccolgano la notizia che ci sarà continuità nel sistema politico italiano, dato che il presidente in caricaè stato rieletto per un altro mandato di sette anni", commenta Vontobel Wealth Management. ...

Chiudono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia . Sulla stessa scia rialzista segna la seduta. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l' S&P - 500 che avanza dello 0,77%, grazie al recupero dei titoli tecnologici. Sul mercato valutario, l' Euro / Dollaro ...Tutto come nelle previsioni a. La borsa di Milano , come prospettato dall'orientamento dei futures, ha evidenziato un significativo rialzo nonostante il vero e proprio dramma che si è verificato sul titolo Saipem. La ...(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il comparto sanitario italiano, mentre mostra un andamento in lieve rialzo del comparto sanitario dell'Area Euro. Il FTSE Italia Health Care ha aperto a quota 276 ...Una giornata molto contrastata per i listini europei, che aprono bene in mattinata, progrediscono fino a metà seduta, poi arretrano sino ad assaporare l’amarezza del segno negativo per poi chiudere in ...