L’Area C compie 10 anni

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Non l’ha certo festeggiato l’ex candidato sindaco del centrodestra e oggi consigliere comunale Luca Bernardo, che la considera quasi una sciagura da ridurre più possibile, ma il decimo compleanno delC è l’affermazione di una visione di città moderna che di fatto ha anticipato il progetto green al quale guardano tutte le grandi città europee. La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha annunciato che entro il 2022 tutto il centro della capitale francese diventerà un’enorme isola pedonale. In Norvegia, l’amministrazione di Oslo ha fissato l’eliminazione delle vetture a combustibili fossili al proprio interno entro l’anno. In Germania si discute una proposta di legge di iniziativa popolare per rendere le zone del centro di Berlino completamente car-free, permettendo la circolazione esclusivamente ai mezzi pubblici. Entrata in vigore per la prima volta il 16 gennaio del ...