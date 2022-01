L'acquisto del Verona Mateusz Praszeliz sceglie il numero 88 e gli ultras esultano: 'Un omaggio a Hitler' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Casualità o scelta in un ambiente dove c'è una tifoseria dichiaratamente nazista. Polemiche a Verona per la scelta del nuovo acquisto Mateusz Praszeliz di vestire la maglia numero 88. Gli ultras di ... Leggi su globalist (Di lunedì 31 gennaio 2022) Casualità o scelta in un ambiente dove c'è una tifoseria dichiaratamente nazista. Polemiche aper la scelta del nuovodi vestire la maglia88. Glidi ...

