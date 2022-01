Il Paradiso delle Signore, trama 31 gennaio: Vittorio e Tina in difficoltà (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Paradiso delle Signore ripartirà alla grande con una nuova appassionante settimana di programmazione. La trama di oggi, lunedì 31 gennaio, infatti, rivela che l'arrivo di Sandro a Milano destabilizzerà profondamente Tina e Vittorio. Recalcati è stato allertato da Agnese, preoccupata per l'intesa sempre più profonda tra la figlia e Conti, e si è precipitato in città per incontrare la moglie. Tina, quando ha rivisto Sandro, è rimasta profondamente turbata e, quando lui le ha confessato di amarla ancora e di voler tornare con lei, lo ha respinto con decisione. Poco dopo, l'uomo si è sfogato con Vittorio, al quale ha chiesto anche se fosse a conoscenza di qualche nuova frequentazione della Amato, ma Vittorio ha ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilripartirà alla grande con una nuova appassionante settimana di programmazione. Ladi oggi, lunedì 31, infatti, rivela che l'arrivo di Sandro a Milano destabilizzerà profondamente. Recalcati è stato allertato da Agnese, preoccupata per l'intesa sempre più profonda tra la figlia e Conti, e si è precipitato in città per incontrare la moglie., quando ha rivisto Sandro, è rimasta profondamente turbata e, quando lui le ha confessato di amarla ancora e di voler tornare con lei, lo ha respinto con decisione. Poco dopo, l'uomo si è sfogato con, al quale ha chiesto anche se fosse a conoscenza di qualche nuova frequentazione della Amato, maha ...

