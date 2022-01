Governo, Draghi avverte i partiti: mai più intese al ribasso. Ed esclude il rimpasto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mario Draghi, da Città della Pieve, anche ieri ha osservato i contorcimenti delle coalizioni e dei partiti usciti con le ossa rotte dalla zuffa per il Quirinale. L?ha fatto con un certo... Leggi su ilmattino (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mario, da Città della Pieve, anche ieri ha osservato i contorcimenti delle coalizioni e deiusciti con le ossa rotte dalla zuffa per il Quirinale. L?ha fatto con un certo...

Advertising

ladyonorato : Questa è l’ultima bambina morta a pochi giorni dalla seconda dose. Continuare a nascondere la testa sotto la sabbia… - CottarelliCPI : Ma una coalizione di governo che non è stata capace di trovare un 'nuovo' Presidente potrà portare avanti, e in un… - borghi_claudio : La rielezione di #Mattarella è stata il capolavoro di Zampetti con una mossa decisiva: affidare a Draghi il governo… - Fabiusfax : RT @Capezzone: +++Ieri a @controcorrentv #controcorrente+++ Clippino 4 (grazie a @strange_days_82) Draghi esce sconfitto. Sua prova di gove… - francescomila18 : RT @piccologori: #Portogallo I piddini che esultano per la vittoria dei socialisti portoghesi sono patetici. In Italia festeggiano per la r… -