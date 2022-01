Giuntoli a Sassuolo: ‘studia’ Berardi e Raspadori (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il calciomercato del Napoli è in evoluzione, con i nomi di Giacomo Raspadori e Domenico Berardi sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Due profili diversi, anche a livello anagrafico, ma che interessano la società azzurra. Il Napoli chiuderà la sessione di mercato invernale con un solo acquisto, quello di Tuanzebe, per tappare la falla lasciata dall’addio di Manolas. Però la società di De Laurentiis sta programmando il mercato di giugno, con Olivera che è già stato acquistato. Si parla con insistenza anche di Adnan Januzaj, ma si seguono anche profili italiani. Calciomercato Napoli: Raspadori e Berardi Corriere dello Sport nell’edizione odierna, dedica un focus all’interesse del Napoli per i due calciatori del Sassuolo. Racconta anche di un visita di Giuntoli per ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il calciomercato del Napoli è in evoluzione, con i nomi di Giacomoe Domenicosul taccuino di Cristiano. Due profili diversi, anche a livello anagrafico, ma che interessano la società azzurra. Il Napoli chiuderà la sessione di mercato invernale con un solo acquisto, quello di Tuanzebe, per tappare la falla lasciata dall’addio di Manolas. Però la società di De Laurentiis sta programmando il mercato di giugno, con Olivera che è già stato acquistato. Si parla con insistenza anche di Adnan Januzaj, ma si seguono anche profili italiani. Calciomercato Napoli:Corriere dello Sport nell’edizione odierna, dedica un focus all’interesse del Napoli per i due calciatori del. Racconta anche di un visita diper ...

