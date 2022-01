GF Vip, preoccupano le condizioni di salute di Sophie: “Non mangia, non sta bene” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tra i suoi fan e non solo, serpeggia una certa preoccupazione per Sophie Codegoni e le sue condizioni di salute. Di recente, infatti, in tanti hanno notato e fatto notare sui social come nelle ultime settimane nella Casa del Grande Fratello Vip 6 l’ex tronista di Uomini e Donne stia mangiando sempre meno, limitandosi a un solo pasto al giorno, per di più senza carboidrati. Questo regime dietetico impensierisce non poco chi fa il tifo per la 19enne di Varese, tanto più che è già capitato una vola che Sophie, senza forze, “collassasse” sul divano della Casa di Cinecittà. “Sophie non sta bene. Non mangia e dorme quasi tutto il giorno”, ha scritto un fan su Instagram, preoccupato. Intanto i fan club della Codegoni si stanno organizzando per mandarle un ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tra i suoi fan e non solo, serpeggia una certa preoccupazione perCodegoni e le suedi. Di recente, infatti, in tanti hanno notato e fatto notare sui social come nelle ultime settimane nella Casa del Grande Fratello Vip 6 l’ex tronista di Uomini e Donne stiando sempre meno, limitandosi a un solo pasto al giorno, per di più senza carboidrati. Questo regime dietetico impensierisce non poco chi fa il tifo per la 19enne di Varese, tanto più che è già capitato una vola che, senza forze, “collassasse” sul divano della Casa di Cinecittà. “non sta. None dorme quasi tutto il giorno”, ha scritto un fan su Instagram, preoccupato. Intanto i fan club della Codegoni si stanno organizzando per mandarle un ...

mary1966n : Le mammine che si preoccupano per i figli... Siete delle presunte VIP e delle presunte donne. Non fate reality per… - AlbyLake47 : Gli autori si preoccupano del messaggio che passa con le parole...ma quello della zozzeria in cui vivono questi PRESUNTI vip??? #GFVIP -