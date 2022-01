Friuli | conducente Suv provoca 2 morti e fugge | positivo all' alcoltest | arrestato

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ildel Suv che ieri sera ha travolto una Panda sulla quale viaggiavano due giovani donne, che sono morte nell' incidente e due bimbe, che sono rimaste ferite (una in maniera grave), è fuggito ma è stato individuato e. Si tratta di un cittadino bulgaro, residente a Pordenone, ora accusato di omicidio stradale. Dopo averto l'incidente, il fuoristrada si è ribaltato. Ilè uscito indenne dall'auto ed è scappato nei campi, ma è stato individuato alcune ore dopo dalle forze dell'ordine. L’uomo è risultato fortementeall', effettuato al momento dell'arresto.

...per le scuole primarie secondarie che dovrebbe eliminare la norma dell'obbligatorietà della mascherina all'aperto è stato individuato è arrestato ildel SUV che ieri sera è che in...Tragedia in strada inVenezia Giulia. Due giovani donne , parenti tra loro, di 21 e 25 anni, residenti a Mareno di ... Il, un cittadino bulgaro, residente a Pordenone, è uscito indenne ...Scappa dopo aver travolto con un suv una panda su cui viaggiavano due donne e due bambine piccole. Le donne hanno perso la vita.Il fuoristrada, invece, si è ribaltato e il conducente, ferito in modo lieve, è uscito dall'abitacolo ed è fuggito nei campi. Nell'incidente è stata coinvolta anche una terza auto la cui conducente, s ...