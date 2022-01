Farmacie: Milano, triplicate rapine nel 2021 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Milano, 31 gen. (Adnkronos Salute) - Nel 2020 l'effetto lockdown aveva investito anche il 'settore criminalità'. E infatti i numeri delle rapine ai danni delle Farmacie nelle province di Milano, Lodi e Monza Brianza risultavano crollati rispetto a quelli registrati nel 2019: 20, contro le 56 dell'anno precedente. Il 2021 inverte il trend: da gennaio a novembre - complice forse anche la maggiore libertà di movimento anche nei momenti in cui la pandemia ha imperversato - c'è stato un raddoppio dei colpi ai negozi dalla croce verde, rispetto all'anno prima. I dati forniti all'Adnkronos Salute provengono da un'elaborazione dell'Associazione chimica farmaceutica lombarda fra titolari di farmacia, la Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza. E mostrano che le rapine nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022), 31 gen. (Adnkronos Salute) - Nel 2020 l'effetto lockdown aveva investito anche il 'settore criminalità'. E infatti i numeri delleai danni dellenelle province di, Lodi e Monza Brianza risultavano crollati rispetto a quelli registrati nel 2019: 20, contro le 56 dell'anno precedente. Ilinverte il trend: da gennaio a novembre - complice forse anche la maggiore libertà di movimento anche nei momenti in cui la pandemia ha imperversato - c'è stato un raddoppio dei colpi ai negozi dalla croce verde, rispetto all'anno prima. I dati forniti all'Adnkronos Salute provengono da un'elaborazione dell'Associazione chimica farmaceutica lombarda fra titolari di farmacia, la Federfarma, Lodi e Monza Brianza. E mostrano che lenel ...

