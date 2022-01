Cristiano Malgioglio affronta Gassman: “Non mi hai cag… proprio” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel backstage di “Che tempo che fa”, Cristiano Malgioglio affronta Alessandro Gassman. Il cantante di origine siciliana, si è reso protagonista di un siparietto dietro le quinte del programma condotto da Fabio Fazio. Infatti, il 76enne ha incontrato l’attore Alessandro Gassman nel backstage della trasmissione. Gli ha subito fatto notare che qualcosa non gli era piaciuto. Vediamo che cosa è successo tra i due. Leggi anche: Come vedere la replica di “Che tempo che fa” Il siparietto tra Cristiano Malgioglio e l’attore Dopo la puntata di “Che tempo che fa”, sui social è stato pubblicato il backstage con la discussione tra Cristiano Malgioglio e Alessandro Gassman. L’attore aveva parlato del suo rapporto con la ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel backstage di “Che tempo che fa”,Alessandro. Il cantante di origine siciliana, si è reso protagonista di un siparietto dietro le quinte del programma condotto da Fabio Fazio. Infatti, il 76enne ha incontrato l’attore Alessandronel backstage della trasmissione. Gli ha subito fatto notare che qualcosa non gli era piaciuto. Vediamo che cosa è successo tra i due. Leggi anche: Come vedere la replica di “Che tempo che fa” Il siparietto trae l’attore Dopo la puntata di “Che tempo che fa”, sui social è stato pubblicato il backstage con la discussione trae Alessandro. L’attore aveva parlato del suo rapporto con la ...

