Calciomercato Napoli, contatti con gli agenti di Janzuaj: colpo a zero per il dopo Insigne (Di lunedì 31 gennaio 2022) Calciomercato Napoli: per sostituire Lorenzo Insigne dalla prossima stagione, gli azzurri starebbero puntando tutto su Januzaj Il Napoli sembra aver scelto chi sarà il dopo Insigne, che a giugno dirà addio a volerà a Toronto. Gli azzurri avrebbero infatti individuato in Adnan Januzaj, ex baby gioiello del Manchester United, l'erede del capitano partenopeo. Il belga si libererà a zero in estate dalla Real Sociedad e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha già avviato i contatti gli agenti del calciatore. E nelle prossime settimane la storia tra gli azzurri e Januzaj potrebbe andare ben oltre i semplici dialoghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

