ATP Pune 2022 | Gian Marco Moroni accede al tabellone principale

(Di lunedì 31 gennaio 2022)aldel torneo ATPdi tennis, di categoria 250: l’azzurro, che proprio stamane risultava essere al numero 202 del ranking mondiale, ha battuto nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni il belga Kimmer Coppejans per 7-6 (5) 6-4 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Nel primo set l’azzurro salva tre palle break nel primo gioco, risalendo dal 15-40 e poi spuntandola ai vantaggi. La prima partita viene poi dominata dai servizi e si arriva al tie break. L’azzurro gira avanti sul 4-2, ma si fa poi raggiungere sul 4-4.mette la testa avanti sul 6-5 ed al primo set point chiude 7-5 dopo un’ora di gioco. La seconda partita vede l’azzurro scappare via sul 4-1 pesante, ma ...

TABELLONEMONTEPREMINel secondo set l'italiano si aggrappa letteralmente alla battuta in apertura, annullando quattro palla break in apertura, ma poi cede il servizio nel quinto gioco. Il n.174ha però uno scatto d'orgoglio e restituisce il 'favore' conquistando il contro - break immediato. Si procede on serve , con l'azzurro obbligato ad annullare un'altra chance 'break' all'avversario ...Termina al primo turno l'avventura di Federico Gaio (n.174 del ranking) nell'ATP di Pune (India). Sul cemento del “Tata Open Maharashtra” il 29enne di Faenza ha ceduto al n.108 del mondo Radu Albot su ...Gian Marco Moroni ha sconfitto Kimmer Coppejans per 7-6(5), 6-4, centrando l'accesso in tabellone principale all'Atp 250 di Pune 2022. Out Federico Gaio contro Radu Albot ...