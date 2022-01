Amici 21, Carola ammette di essersi quasi innamorata di Luigi (Di lunedì 31 gennaio 2022) La confessione di Carola ad Amici 21 Come sappiamo due dei protagonisti di Amici 21 sono Carola e Luigi. Solo qualche mese fa, come senza dubbio qualcuno ricorderà, il cantante e la ballerina si sono avvicinati particolarmente, al punto che in molti avevano ipotizzato che tra i due stesse per nascere un sentimento. Tuttavia le L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 31 gennaio 2022) La confessione diad21 Come sappiamo due dei protagonisti di21 sono. Solo qualche mese fa, come senza dubbio qualcuno ricorderà, il cantante e la ballerina si sono avvicinati particolarmente, al punto che in molti avevano ipotizzato che tra i due stesse per nascere un sentimento. Tuttavia le L'articolo proviene da Novella 2000.

fenol_ftaleina : RT @sonoIunatica: e comunque resto fermamente convinta che a nessuno importi di carola lì dentro, tutti quelli che si professano suoi “amic… - Novella_2000 : #Amici21, Carola confessa di essere innamorata di Luigi ma le cose non sono andate come sperato (VIDEO) - GossipDN : “Sarebbe stato più semplice ammettere che mi stavo innamorando di lui” Le parole emozionanti di Carola per Luigi d… - VerdeTerry : RT @iamlox_: E comunque per me Carola vincitrice per il suo percorso artistico, per quanto cazzo è brava e per come è cresciuta come donna.… - colcuoreamille : RT @iamlox_: E comunque per me Carola vincitrice per il suo percorso artistico, per quanto cazzo è brava e per come è cresciuta come donna.… -