Allegri ha deciso: resta alla Juve, stop alle trattative. Allegri vuole tenerlo, stop alle trattative in uscita con club italiani e esteri. Kaio Jorge rimarrà alla Juventus, lo riporta GianlucadiMarzio.com. Il brasiliano dunque proseguirà con la sua esperienza in quel di Torino. Poco, pochissimo spazio per il baby talento della Juve in questa prima metà di campionato. Nonostante ciò mister Allegri lo vuole trattenere e averlo a disposizione. Sul classe 2002 c'era l'interesse di Granada, Salernitana e si trattava con il Cagliari per un possibile scambio con Nandez. Ma a poche ora dal termine del mercato non ci sono più i margini per una sua cessione in Italia e all'estero.

