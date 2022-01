Zazzaroni: per la Uefa è scaduto il patentino da allenatore di Ancelotti, gli faranno l’esame? (Di domenica 30 gennaio 2022) A Carlo Ancelotti è scaduto il patentino da allenatore. Dovrà rinnovarlo, la Uefa lo pretende. Lo scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport. Una cosa ridicola, dice. “Dal 31 dicembre il sessantaduenne Carlo Ancelotti si ritrova senza il patentino di allenatore: quello che gli ha permesso di arrivare a 1200 panchine e conquistare 21 titoli – il più recente la Supercoppa di Spagna – è scaduto. Ora l’Uefa pretende che venga rinnovato: sono curioso di conoscere i nomi dei componenti della commissione esaminatrice. Per pudore, la Federcalcio spagnola ha comunicato a Carlo che interverrà per evitare che qualcuno in Svizzera si copra di ridicolo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 30 gennaio 2022) A Carloilda. Dovrà rinnovarlo, lalo pretende. Lo scrive Ivandirettore del Corriere dello Sport. Una cosa ridicola, dice. “Dal 31 dicembre il sessantaduenne Carlosi ritrova senza ildi: quello che gli ha permesso di arrivare a 1200 panchine e conquistare 21 titoli – il più recente la Supercoppa di Spagna – è. Ora l’pretende che venga rinnovato: sono curioso di conoscere i nomi dei componenti della commissione esaminatrice. Per pudore, la Federcalcio spagnola ha comunicato a Carlo che interverrà per evitare che qualcuno in Svizzera si copra di ridicolo”. L'articolo ilNapolista.

