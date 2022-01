Ultime Notizie Roma del 30-01-2022 ore 20:10 (Di domenica 30 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale lo ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento così in forma Buonasera dalla redazione Sergio Mattarella eletto ieri Presidente della Repubblica con 759 voti il maggior numero di preferenze dopo Sandro Pertini i giorni difficili per la grave emergenza sanitaria economica e sociale nel senso di responsabilità che impone di non sottrarsi e doveri cui ci ha chiamati che prevalgono su altre considerazioni e tu prospettive personali differenti Ha detto il capo dello Stato dopo la sua rielezione quando Mattarella ha raggiunto il quorum della maggioranza assoluta a pari a 505 voti l’aula del Parlamento gli ha tributato circa 5 minuti di applausi con 759 voti e il secondo capo dello Stato più votato Ma te l’ha accettato la rielezione a Presidente della Repubblica per senso di responsabilità e rispetto delle decisioni del Parlamento e nelle ... Leggi su romadailynews (Di domenica 30 gennaio 2022)dailynews radiogiornale lo ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento così in forma Buonasera dalla redazione Sergio Mattarella eletto ieri Presidente della Repubblica con 759 voti il maggior numero di preferenze dopo Sandro Pertini i giorni difficili per la grave emergenza sanitaria economica e sociale nel senso di responsabilità che impone di non sottrarsi e doveri cui ci ha chiamati che prevalgono su altre considerazioni e tu prospettive personali differenti Ha detto il capo dello Stato dopo la sua rielezione quando Mattarella ha raggiunto il quorum della maggioranza assoluta a pari a 505 voti l’aula del Parlamento gli ha tributato circa 5 minuti di applausi con 759 voti e il secondo capo dello Stato più votato Ma te l’ha accettato la rielezione a Presidente della Repubblica per senso di responsabilità e rispetto delle decisioni del Parlamento e nelle ...

