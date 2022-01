Sanremo 2022 | Amadeus bussa alla porta di Fiorello | “È arrivatooo” E lo showman lo accoglie con un look “improbabile” – VIDEO

(Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo due giorni andati a vuoto,è tornato aredella stanza che lo scorso anno è stata occupata da, la 407. Ma questa volta loha aperto. Come? Con un”: accappatoio e bigodini. La gag che conferma la partecipazione di72esima edizione del Festival di, è andata in onda durante il Tg1 dell’ora di pranzo. “Terzo giorno, terzo ed ultimo tentativo: vediamo se è arrivato, se nella camera di frontemia c’è qualcuno che sto aspettando – dicein un-selfie – Mi hanno detto che è ama io non l’ho ancora visto”. “C’è qualcuno?”, domanda ...

Advertising

vascorossi : VASCO ROSSI 1982 – 2022 40 anni da “VADO AL MASSIMO”…VADO A SANREMO Accadeva il 29 gennaio 1982, al Festival di S… - RadioItalia : L'importanza dei rapporti sani, che permettono di respirare: così @sangiovann1 descrive il suo brano?? L'intervist… - VanityFairIt : Dai giovanissimi Sangiovanni e Giulia Stabile al mitico Gianni Morandi con l'inseparabile Anna, passando attraverso… - Danton70 : RT @RaiNews: Lo cercava da giorni e alla fine lo ha trovato. A Sanremo Amadeus scova Fiorello in accappatoio e bigodini - LaStampa : Sanremo 2022, Amadeus: 'Fiorello è qui, il Festival può cominciare' -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

In Liguria oggi vengono segnalati cinque dessi di cui uno all'ospedale didove è morta una donna di 85 anni, due all'ospedale di Albenga dove sono decedute due donne di 76 e 98 anni. Infine ...Nella serata di oggi un delfino è stato trovato spiaggiato sulla battigia della Spiaggia d'Oro a Porto Maurizio all'altezza dei Bagni Sorriso d'Italia : si è subito creato un capannello di persone che ...Sanremo sarà la prima tappa di un percorso espositivo-narrativo dedicato a Milva che verrà presentato in primavera al Museo nazionale Rossini di Pesaro e successivamente al Teatro Franco Parenti di Mi ...Si sono da poco concluse le partite domenicali della diciassettesima giornata del girone A di Eccellenza in un turno che verrà completato mercoledì visti i rinvii per Covid di Enna-Sciacca e del derby ...