Pune: 4 azzurri nel main draw, Moroni quasi (Di domenica 30 gennaio 2022) Nel "Tata Open Maharashtra" sul cemento indiano - live su SuperTennis da lunedì - Musetti, Mager e Travaglia teste di serie, in gara anche Gaio. Il 23enne romano ha battuto all’esordio delle qualificazioni il russo Donskoy e lunedì si gioca un posto in tabellone con il belga Koppejans Leggi su federtennis (Di domenica 30 gennaio 2022) Nel "Tata Open Maharashtra" sul cemento indiano - live su SuperTennis da lunedì - Musetti, Mager e Travaglia teste di serie, in gara anche Gaio. Il 23enne romano ha battuto all’esordio delle qualificazioni il russo Donskoy e lunedì si gioca un posto in tabellone con il belga Koppejans

Advertising

livetennisit : ATP 250 Pune: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo due azzurri (LIVE) - zazoomblog : Pune: 4 azzurri nel main draw Moroni quasi - #Pune: #azzurri #Moroni #quasi - zazoomblog : Pune: 4 azzurri nel main draw. Moroni in campo stamane nelle “quali” - #Pune: #azzurri #draw. #Moroni #campo - OA_Sport : ATP Pune 2022: quattro azzurri al via con Lorenzo Musetti e Gianluca Mager che hanno un bye al primo turno -