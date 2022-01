Nulla cambia, sì, ma per cambiare tutto. W il bis di Mattarella (Di domenica 30 gennaio 2022) Perdono i populisti, vincono i partiti di governo, trionfa il Parlamento, si rafforza l’esecutivo, non si indebolisce Draghi, non si rafforzano i suoi avversari, non si afferma l’antipolitica, non ritorna l’anticasta e alla fine dei giochi il risultato non è quello che qui si sperava, sette anni di Draghi come garante dell’Italia, ma è quello migliore che si poteva sperare una volta messo da parte il sogno numero uno. Sergio Mattarella, poco dopo le 20 di ieri, è stato rieletto, con numeri da record, presidente della Repubblica per la seconda volta, come già successo nove anni fa con Giorgio Napolitano, ma a differenza del bis del 2013 il secondo mandato di Mattarella potrebbe aiutare a illuminare più le virtù che i vizi del sistema politico italiano. L’Italia che sceglie di rieleggere Sergio Mattarella non arriva a questa scelta ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 30 gennaio 2022) Perdono i populisti, vincono i partiti di governo, trionfa il Parlamento, si rafforza l’esecutivo, non si indebolisce Draghi, non si rafforzano i suoi avversari, non si afferma l’antipolitica, non ritorna l’anticasta e alla fine dei giochi il risultato non è quello che qui si sperava, sette anni di Draghi come garante dell’Italia, ma è quello migliore che si poteva sperare una volta messo da parte il sogno numero uno. Sergio, poco dopo le 20 di ieri, è stato rieletto, con numeri da record, presidente della Repubblica per la seconda volta, come già successo nove anni fa con Giorgio Napolitano, ma a differenza del bis del 2013 il secondo mandato dipotrebbe aiutare a illuminare più le virtù che i vizi del sistema politico italiano. L’Italia che sceglie di rieleggere Sergionon arriva a questa scelta ...

