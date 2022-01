“Non sapevo come reagire”: la confessione di Andrea Nicole, la verità sul momento più difficile (Di domenica 30 gennaio 2022) L’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole ha rivelato come sono andate le cose al centro dello studio del noto dating show L’ex tronista Andrea Nicole (screenshot Twitter)Grande protagonista di questa edizione del dating show Uomini e Donne si è rivelata essere la tronista Andrea Nicole. Un percorso particolare il suo in quanto la ragazza ha lasciato lo studio dopo aver visto la sua scelta Ciprian di nascosto: una situazione che ha scatenato la furia del pubblico e degli opinionisti del programma. Un momento molto difficile per lei di cui ha rivelato alcuni retroscena in una recente intervista. L’ex tronista ha raccontato cosa pensa del noto programma e soprattutto come ha affrontato il momento ... Leggi su specialmag (Di domenica 30 gennaio 2022) L’ex tronista di Uomini e Donne,ha rivelatosono andate le cose al centro dello studio del noto dating show L’ex tronista(screenshot Twitter)Grande protagonista di questa edizione del dating show Uomini e Donne si è rivelata essere la tronista. Un percorso particolare il suo in quanto la ragazza ha lasciato lo studio dopo aver visto la sua scelta Ciprian di nascosto: una situazione che ha scatenato la furia del pubblico e degli opinionisti del programma. Unmoltoper lei di cui ha rivelato alcuni retroscena in una recente intervista. L’ex tronista ha raccontato cosa pensa del noto programma e soprattuttoha affrontato il...

Advertising

___andr3s : RT @Chloe_Quinlan_: @___andr3s Va bene...emh non sono brava con i discorsi nessun Quinlan lo è in realtà..fin dal primo momento in cui sei… - y36njun : @i89Yeji NON LO SAPEVO - apostolo1805 : @MauroGiubileo @1nove71 Grazie, lo sapevo, ma sentirlo dire da lei mi conforta riguardo alle mie scelte. Non vi vot… - sardegna_di : @sardum Ah non è vegano? Non lo sapevo ?????? - Pow_Wow_Indian : @LuigiIvanV Spiaze Mah ho voluto verificare sono andato al hub per avere l'esenzione x mia moglie La risposta è sta… -