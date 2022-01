Kulusevski in partenza verso Londra: “sono stato bene alla Juve, spero di tornarci un giorno” (Di domenica 30 gennaio 2022) La Juventus si muove anche in uscita, è stata definita la doppia cessione di Kulusevski e Bentancur al Tottenham per un’operazione complessiva da 60 milioni di euro. L’ex Parma è ancora un giovane in grado di esprimersi al meglio in Serie A, ma con la maglia della Juventus non è riuscito ad esplodere. Lo svedese è partito in direzione Londra per iniziare la nuova avventura a disposizione di Antonio Conte, il calciatore ha salutato i bianconeri: “sono stato bene qui alla Juve, spero di tornarci un giorno”. Juventus show sul calciomercato: chiuse altre 5 operazioni dopo Vlahovic, la squadra cambia volto L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 30 gennaio 2022) Lantus si muove anche in uscita, è stata definita la doppia cessione die Bentancur al Tottenham per un’operazione complessiva da 60 milioni di euro. L’ex Parma è ancora un giovane in grado di esprimersi al meglio in Serie A, ma con la maglia dellantus non è riuscito ad esplodere. Lo svedese è partito in direzioneper iniziare la nuova avventura a disposizione di Antonio Conte, il calciatore ha salutato i bianconeri: “quidiun”.ntus show sul calciomercato: chiuse altre 5 operazioni dopo Vlahovic, la squadra cambia volto L'articolo CalcioWeb.

