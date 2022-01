Inter, l’infortunio è più lungo del previsto: salta il big match (Di domenica 30 gennaio 2022) L’Inter è pronta a sfidare il Liverpool di Jurgen Klopp il prossimo 16 febbraio. Simone Inzaghi, però, dovrò fare a mano di un uomo chiave. L’Inter di Steven Zhang si gode il primato in classifica generale di Serie A, anche se gli ultimi risultati in campionato hanno provocato una brusca frenata che ha giovato alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 30 gennaio 2022) L’è pronta a sfidare il Liverpool di Jurgen Klopp il prossimo 16 febbraio. Simone Inzaghi, però, dovrò fare a mano di un uomo chiave. L’di Steven Zhang si gode il primato in classifica generale di Serie A, anche se gli ultimi risultati in campionato hanno provocato una brusca frenata che ha giovato alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

