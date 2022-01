Incendio Fabbrico Reggio Emilia | le vittime sono due bambini

Advertising

Ieri sera qui vicino, a Fabbrico, sono morti nell'incendio della loro casa Aisha e Tahla, avevano 7 e 8 anni. Termosifone a gas non funziona, scoppia incendio e muoiono 2 bambini.

In un'abitazione nel Comune di, in provincia di Reggio Emilia, due bambini, un maschio e una femmina di 8 e 7 anni, sono morti in un. Le fiamme hanno interessato una struttura a due piani. Durante le operazioni di ...... ormai senza vita: un bambino e una bambina di 7 e 8 anni, due fratellini, sono morti a causa di unprobabilmente sviluppatosi per una fuga di gas. Il dramma sabato sera a, in via ...Le fiamme sono divampate intorno alle dieci di sera in un appartamento di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia ... sarebbe stata questa la causa dell'incendio che nella tarda serata di sabato ha ...L'incendio sarebbe scoppiato ieri sera intorno alle 22. Il guasto all'impianto avrebbe saturato una stanza di gas, da lì l'esplosione e poi l'incendio. I due bambini sarebbero rimasti intrappolati al ...