Il medico Gerardo Torre sui social: ”Non mi fermo” (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – “Non so voi, ma io ho non mi fermo!”. Gerardo Torre, il medico di Pagani per il quale domani il consiglio di disciplina dell’ordine dei medici di Salerno farà conoscere le sue decisioni in merito alla possibile sospensione dall’ordine dei medici, fa intendere che nessuna scelta potrà mai fermare il suo impegno. Lo ha scritto direttamente il medico finito nel mirino dei colleghi ma anche alla ribalta nazionale per il protocollo medico utilizzato nella cura dei pazienti covid, contro quanto previsto dal sistema sanitario. Torre si è recato direttamente a casa dei propri pazienti contro la vigile attesa e la Tachipirina. Venerdì è stato ascoltato dal consiglio di disciplina e il suo caso è stato accompagnato da una partecipata ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – “Non so voi, ma io ho non mi!”., ildi Pagani per il quale domani il consiglio di disciplina dell’ordine dei medici di Salerno farà conoscere le sue decisioni in merito alla possibile sospensione dall’ordine dei medici, fa intendere che nessuna scelta potrà mai fermare il suo impegno. Lo ha scritto direttamente ilfinito nel mirino dei colleghi ma anche alla ribalta nazionale per il protocolloutilizzato nella cura dei pazienti covid, contro quanto previsto dal sistema sanitario.si è recato direttamente a casa dei propri pazienti contro la vigile attesa e la Tachipirina. Venerdì è stato ascoltato dal consiglio di disciplina e il suo caso è stato accompagnato da una partecipata ...

