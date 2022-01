“Ho perso un figlio”. L’attrice e il dramma dei quei mesi terribile: dolore e lacrime nelle sue parole (Di domenica 30 gennaio 2022) Verissimo, la confessione choc della figlia d’arte. Davanti alle telecamere dello studio televisivo di Silvia Toffanin, L’attrice e regista ha deciso di raccontarsi come mai è accaduto fino ad ora. Un momento molto difficile da superare e forse una ferita che non potrà mai rimarginarsi. E come sempre il salotto televisivo di Verissimo lo lascia accadere. Ancora confidenze ed emozioni per il pubblico di Silvia Toffanin, pronto a tuffarsi nei racconti dei tanti ospiti del programma. È la volta della figlia di Gino Paoli e delL’attrice Stefania Sandrelli, ovvero Amanda Sandrelli, che davanti a Silvia Toffanin affronta un tema che l’ha toccata molto da vicino. Amanda Sandrelli sposa nel 1994 l’attore di origine peruviana Blas Roca-Rey da cui ha avuto due figli, Rocco (1997) e Francisco (2004). Nel settembre 2013 i due annunciano la separazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) Verissimo, la confessione choc della figlia d’arte. Davanti alle telecamere dello studio televisivo di Silvia Toffanin,e regista ha deciso di raccontarsi come mai è accaduto fino ad ora. Un momento molto difficile da superare e forse una ferita che non potrà mai rimarginarsi. E come sempre il salotto televisivo di Verissimo lo lascia accadere. Ancora confidenze ed emozioni per il pubblico di Silvia Toffanin, pronto a tuffarsi nei racconti dei tanti ospiti del programma. È la volta della figlia di Gino Paoli e delStefania Sandrelli, ovvero Amanda Sandrelli, che davanti a Silvia Toffanin affronta un tema che l’ha toccata molto da vicino. Amanda Sandrelli sposa nel 1994 l’attore di origine peruviana Blas Roca-Rey da cui ha avuto due figli, Rocco (1997) e Francisco (2004). Nel settembre 2013 i due annunciano la separazione ...

CiniLetizia : Amanda Sandrelli: 'Un figlio desideratissimo perso per un aborto che mi ha quasi tolto la vita' - Luce_news : Amanda Sandrelli: "Un figlio desideratissimo perso per un aborto che mi ha quasi tolto la vita" - infoitcultura : Amanda Sandrelli e l'aborto: figlio perso/ 'Rischiai la morte, ho un utero malandato'