Due calciatori pronti a tornare alla base a fine stagione: i nomi (Di domenica 30 gennaio 2022) In attesa di scoprire quali saranno le strategie del Napoli in vista per l’estate – con Mathias Olivera che si candida a essere il primo colpo per la fascia sinistra – , il club azzurro continua a monitorare quelli che sono i calciatori della propria scuderia in prestito nei vari club. Tra tutti, spiccano due profilo: Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. Il primo è in prestito al Frosinone ed è protagonista fino ad adesso di un’ottima stagione con i ciociari. Zerbin Frosinone Il centrocampista di Cimitile, invece, continua la sua esperienza tra le fila della Cremonese e già in passato è stato valutato da diversi tecnici, uno su tutti Carlo Ancelotti. Entrambi – secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport – guarda la possibilità per giugno di valutare un loro rientro alla base. Francesco Fildi Leggi su spazionapoli (Di domenica 30 gennaio 2022) In attesa di scoprire quali saranno le strategie del Napoli in vista per l’estate – con Mathias Olivera che si candida a essere il primo colpo per la fascia sinistra – , il club azzurro continua a monitorare quelli che sono idella propria scuderia in prestito nei vari club. Tra tutti, spiccano due profilo: Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. Il primo è in prestito al Frosinone ed è protagonista fino ad adesso di un’ottimacon i ciociari. Zerbin Frosinone Il centrocampista di Cimitile, invece, continua la sua esperienza tra le fila della Cremonese e già in passato è stato valutato da diversi tecnici, uno su tutti Carlo Ancelotti. Entrambi – secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport – guarda la possibilità per giugno di valutare un loro rientro. Francesco Fildi

Advertising

ItalianSerieA : RT @Blulightrevenge: Tutti in fermento per gli acquisti di #Juve e #Inter.Ma lo capite che fra un po’ rientrano @kkoulibaly26 e #Anguissa ?… - Spazio_Napoli : Due calciatori pronti a tornare alla base a fine stagione: i nomi - magostinelli7 : @EnricoTurcato A me la juve sta abbastanza simpatica ed odio l'inter, ma oggettivamente le cifre pagate per questi… - _SiGonfiaLaRete : #Newcastle, pronta una SUPER CIFRA per due calciatori del #Napoli - AndreaInterNews : @DimoDaniele Cifre fuori mercato per quei due calciatori, oggi. -